Шестикилометровый участок Староприозерского шоссе официально введен в эксплуатацию

Дорожники по заказу «Ленавтодора» уложили два слоя асфальта, укрепили обочины и поставили новые остановки для ожидания автобусов.

«Мы обновили важную магистраль ― начиная от примыкания к границе с Санкт-Петербургом через Лупполово и Дранишники. Это в полном понимании слова агломерационная дорога, обеспечивающая связь части Всеволожского района с мегаполисом», — отметил зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

В прошлом году «Ленавтодор» обновил значительный участок этой дороги у деревни Вартемяги. Таким образом, сейчас новый асфальт сделан на всем протяжении пути от Петербурга до Вартемяг.

Ремонт дороги ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».