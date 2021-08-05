Это фейк: Приморский УПК не имеет отношения к каким-либо работам в районе озера Высокинское

Компания ООО «Приморский УПК» официально сообщила, что не имеет отношения к каким-либо работам в районе озера Высокинское в Выборгском районе Ленобласти.

«ООО «Приморский УПК» официально заявляет, что компания не имеет отношения к каким-либо работам, выполняемым сторонними организациями в районе озера Высокинское Выборгского района Ленинградской области. Озеро Высокинское располагается на расстоянии 5 км от границы территории строящегося универсально-перегрузочного комплекса «Приморский УПК»», — говорится в официальном сообщении.

В компании напомнили, что за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, в июле 2021 год Главгосэкспертиза одобрила проект строительства объекта федерального значения – Приморского универсально-перегрузочного комплекса – в Выборгском районе Ленобласти. Проект будет реализовываться в три этапа.