Правительство Ленобласти уточнило, как часто придется учителям предъявлять ПЦР-тесты

Автор: Гузель Галимова
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Правительство Ленобласти уточнило свое последнее антиковидное постановление.

Согласно последнему постановлению, учителя смогут приступить к работе в школе только после прохождения полного курса вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Теперь уточняется, что тест придется предъявить не только 1 сентября, но также в первый день после отпуска, больничного, прохождения изоляции или временной нетрудоспособности. Причем сделать тест нужно сдать за 72 часа до до выхода на рабочее место.

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Напомним, ранее правительство Ленобласти утвердило правила проведения линеек в День знаний, а также оказания плановой помощи в стационаре и амбулаторно, проведения ряда медосмотров.

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05.08.2021 290
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