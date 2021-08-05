Правительство Ленобласти уточнило, как часто придется учителям предъявлять ПЦР-тесты

Правительство Ленобласти уточнило свое последнее антиковидное постановление.

Согласно последнему постановлению, учителя смогут приступить к работе в школе только после прохождения полного курса вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Теперь уточняется, что тест придется предъявить не только 1 сентября, но также в первый день после отпуска, больничного, прохождения изоляции или временной нетрудоспособности. Причем сделать тест нужно сдать за 72 часа до до выхода на рабочее место.

Напомним, ранее правительство Ленобласти утвердило правила проведения линеек в День знаний, а также оказания плановой помощи в стационаре и амбулаторно, проведения ряда медосмотров.