Стало известно, где 5 августа зафиксированы 244 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 244 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 5 августа.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+5), Ефимовский (+1), Зиновья Гора (+1), Совхозный (+2).

Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+2), Сельцо (+1), Сельцо (+1), Зимитицы (+1), Торосово (+1), Большое Кикерино (+1), Озертицы (+2), Курголово (+1).

Волховский район: Волхов (+2), Новая Ладога (+1), Сторожно (+1).

Всеволожский район: Мурино (+9), Всеволожск (+13), Кудрово (+5), Новое Девяткино (+4), Воейково (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+2), Старая (+1), Романовка (+3), Бугры (+4), Гарболово (+1), Агалатово (+1), им. Свердлова (+3), Дубровка (+2), Манушкино (+1), Колтуши (+1), Стеклянный (+1), Порошкино (+1), Лесколово (+2).

Выборгский район: Выборг (+9), Перово (+1), Рощино (+3), Селезнево (+1), Светогорск (+2), Каменногорск (+2), Красный Сокол (+1), Красный Холм (+1), Вещево (+1), Лебяжье (+1), Ляйпясуо (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Высокоключевой (+1), Пудомяги (+1), Пудомяги (+1), Малое Верево (+3), Коммунар (+2), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Елизаветино (+1), Новый Учхоз (+1), Покровка (+1), Лукаши (+1), Новокузнецово (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Котельский (+1), Усть-Луга (+1), Большая Пустомержа (+1), Ивангород (+3).

Киришский район: Кириши (+11), Будогощь (+1), Пчевжа (+1), Пчева (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+3), Приладожский (+3), Назия (+1), Мучихино (+1), Сухое (+1), Мга (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Свирьстрой (+4).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+2), Иннолово (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Виллози (+1), Телези (+1), Кипень (+1).

Лужский район: Луга (+10), Заклинье (+1), Оредеж (+1), Жельцы (+1), Дзержинского (+1), Серебрянский (+1), Турово (+1).

Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+4), Красный Бор (+1), Купецкое (+1).

Приозерский район: Сосново (+1), Громово (+1), Орехово (+1), Платформа 69-й км (+10), Овраги (+1), 67 км (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+5).

Тихвинский район: Тихвин (+9), Шугозеро (+1), Царыцино Озеро (+2), Красава (+1).

Тосненский район: Нурма (+1), Тельмана (+2), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Федоровское (+3), Любань (+1).