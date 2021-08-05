Губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Румынии в России Кристианом Истрате.

Перспективы межрегионального и муниципального сотрудничества между Ленинградской областью и Румынией обсудили на встрече губернатора региона Александра Дрозденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в России Кристианом Истрате.

Губернатор пригласил представителей румынского бизнеса на Балтийский региональный инвестиционный форуме «BRIEF», который состоится в Петербурге. Форум позволит румынским компаниям найти новые бизнес-партнеров.

Отмечается перспектива сотрудничества в области культуры, туризма и образования. Партнерские отношения между театрами, концертными организациями, библиотеками, а также обмене опытом и взаимодействии в сфере туризма очень заинтересовывает муниципальные районы Ленобласти, отметил губернатор.

«Экономические и муниципальные связи между Ленинградской областью и Румынией находятся в стадии развития, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения более активно развивались» ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в России Кристиан Истрате посетил Ленинградскую область одним из первых российских регионов. Посол выразил заинтересованность в сотрудничестве, и обозначил намерения поддерживать и развивать связи между Румынией и Ленинградской областью.