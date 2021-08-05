В Петербурге две женщины устроили поножовщину за внимание мужчины

Кровавая ссора из-за кавалера произошла в Петербурге между двумя женщинами в доме по улице Пионерстроя. Ради любви мужчины одна из поклонниц вонзила своей сопернице несколько ударов ножом.

Как стало известно в среду, 5 августа, поножовщине на любовной почве предшествовало пьяное застолье. По информации портала Мойка78, когда мужчина ушел на работу, его сожительница с подругой решили выпить, что только усугубило давно зреющий конфликт.

В итоге, одна из них схватила нож и начала наносить своей подруге множественные удары. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на теле 30-летней женщины колото-резаные ранения лица, шеи и груди. Один пришелся прямо в область сердца.

Нападавшую задержали. В отношении нее проводятся следственные действия.