На шести экомаршрутах, прошедших отбор, появятся карты, скамейки и навигационные столбы.

Ленобласть активно наращивает потенциал пешего туризма. В регионе к обустройству готовится ряд маршрутов: «Большая ладожская тропа», «Тропа Южного берега», экотропа «Карисалми», а также «Морской», «Экологический» и «Исторический» маршруты. На прошедших отбор маршрутах появятся карты, скамейки и навигационные столбы.

Навигация на «Тропе Южного берега» станет понятнее — будут оборудованы информационные щиты, указатели, пюпитры и схемы маршрута. Туристы смогут отдохнуть на настилах, в беседках и скамейках.

Экомаршрут «Карисалми» протяженностью 9 км также станет понятнее для туристов. Там оборудуют указатели и информационные щиты. Также благодаря программе приграничного сотрудничества «Россия-Финляндия» и проекта «Биз Сайкл» в 2021 году проложат три веломаршрута: «Морской» протянется на 180 км, «Экологический» ─ на 270 км и самый длинный, «Исторический», ─ на 268 км.