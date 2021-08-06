Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами восходящей красавицы луны

В четверг, 5 августа, жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивую луну. Яркие кадры ночного светила тут же заполонили соцсети.

Источник: instagram.com/elizzbad Источник: instagram.com/elizzbad Источник: instagram.com/elizzbad

Яркие кадры луны со всеми своими светлыми и темными сторонами заполонили соцсети. Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой и дождливой.