Пожилой скейтбордист гоняет по улицам Санкт-Петербурга — видео

Мужчина встал на скейтборд 40 лет назад.
В телеграм-канале Пингвин появилось видео на котором, пожилой скейтбордист катается по Светлановскому муниципальному округу.
По словам мужчины, он пересел с горных лыж на скейтборд 40 лет назад в 33 года.
Комментаторы поддержали пенсионера и очень удивились его прыткости.
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03.08.2021 227