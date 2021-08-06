Пожилой скейтбордист гоняет по улицам Санкт-Петербурга — видео

Автор: Александр Селиванов
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Мужчина встал на скейтборд 40 лет назад.

В телеграм-канале Пингвин появилось видео на котором, пожилой скейтбордист катается по Светлановскому муниципальному округу.

По словам мужчины, он пересел с горных лыж на скейтборд 40 лет назад в 33 года.

Комментаторы поддержали пенсионера и очень удивились его прыткости.

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03.08.2021 227
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