Пожилой скейтбордист гоняет по улицам Санкт-Петербурга — видео

Мужчина встал на скейтборд 40 лет назад.

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В телеграм-канале Пингвин появилось видео на котором, пожилой скейтбордист катается по Светлановскому муниципальному округу.

По словам мужчины, он пересел с горных лыж на скейтборд 40 лет назад в 33 года.

Комментаторы поддержали пенсионера и очень удивились его прыткости.