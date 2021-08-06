Количество безработных уменьшается в Ленобласти

Уровень безработицы в Ленобласти составляет 0,55% ― на Бирже труда зарегистрированы 5911 безработных.

Как рассказали в ведомстве, с начала года в службу занятости обратились 29,5 тысяч человек, безработными были признаны 11 тысяч, трудоустроены 13,8 тысяч ленинградцев — это на 4,7 тысячи человек больше, чем за тот же период 2020 года.

Работодателями региона в службу занятости заявлено 41,8 тысячи вакансий: 32,4 тысячи по рабочим профессиям, 9,4 тысячи относятся к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

Кроме того, с начала года Службой занятости Ленинградской области было организовано обучение и переобучение жителей региона. 128 ленинградцев уже завершили обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

«Более полутора тысяч жителей региона уже подали заявки на обучение по нацпроекту «Демография». Они смогут повысить свою квалификацию, освоить новые навыки, расширить кругозор», ― отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.