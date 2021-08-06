Сергей Шойгу высказался касательно выдвижения от «Единой России» на выборы

Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение Президента возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму.
— Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал, — отметил Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде».
Он подчеркнул, что наша страна – это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ.
Поэтому, по словам Сергея Шойгу, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, «объединяющая все народы в главном – стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан».
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05.08.2021 93