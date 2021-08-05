“Партия пенсионеров” поддержала инициативу “Единой России” за безопасные выборы 

“Партия пенсионеров” подписала соглашение “За безопасные выборы”, предложенное фракцией “Единая Россия”.

Председатель Центрального совета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков отметил, что это соглашение особенно важно для защиты здоровья старшего поколения.

«Для «Партии пенсионеров» крайне важно участвовать в этом соглашении, потому что она представляет интересы старшего поколения, которое наиболее подвержено риску заболевания. Необходимо будет обратиться к СМИ, чтобы они предоставили слово специалистам, профессионалам-медикам, инфекционистам, чтобы они говорили о том, какие нужны меры, чтобы оградить себя от заболевания», — отметил Бураков.