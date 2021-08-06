Apple будет искать запрещенные фото на iPhone пользователей

Компания Apple планирует ввести новую функцию, которая затронет фотографии пользователей смартфонов iPhone.

Теперь снимки будут анализироваться алгоритмами хеширования с целью поиска среди них запрещенных материалов вроде детской порнографии или иной эксплуатации несовершеннолетних.

Система Apple будет работать на устройстве пользователя. Если она заподозрит в галерее незаконный контент, то фотографии будут отправлены для проверки сотрудником. Новая инициатива поиска опасного контента пока не была официально анонсирована компанией.

Эксперт по криптографии и безопасности Мэтью Грин скептически отнесся к идее. По его мнению, алгоритмы хеширования не являются надежными и могут давать ложноположительные результаты. Он также допустил, что, если Apple разрешит властям стран мира контролировать базу данных контента, то появится риск злоупотреблений.