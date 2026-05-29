Спортсменка из Ленинградской области Ксения Савинова в составе сборной России заняла второе место на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходил в Болгарии.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил спортсменку с успешным выступлением.
«Впервые за пять лет Россия вновь участвует в международных соревнованиях. И сразу — с гимном, флагом и достойным результатом. Поздравляю Ксению, её тренеров и близких с этим замечательным успехом. Вся Ленинградская область вами гордится!», — отметил глава региона.
Ксюша начала заниматься гимнастикой с трёх лет в Гатчине под руководством тренера Евгении Елисеевой.