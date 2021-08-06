В Ленобласти сотрудники МЧС спасли сапбордистку, которую чуть не унесло течением

Автор: Гузель Галимова
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Трагедия едва не случилась на Череменецком озере в Лужском районе Ленобласти.  

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Фото: vk.com/gu_mchs_lenoblasti

Как рассказали в ГУ МЧС России по Ленобласти, местная жительница плавала в озере на сапе и не заметила резкой смены погоды. Из-за сильного ветра сап стал неуправляемым и она с каждой секундой все сильнее отдалялась от берега. 

В этот момент она услышала звук катера. Всего за несколько минут спасатели — Денис Коведяев и Игорь Локнов — доставили женщину на берег. 

“Как здорово, что есть люди, которые любят свою работу и ответственно её выполняют! Спасибо вам большое!” — Написала в благодарственном письме спасенная женщина.
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