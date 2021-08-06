В «Лиза Алерт» рассказали, как искали отправившуюся в лес за ягодами пенсионерку

Пожилая женщина провела в лесу более двух суток. В “Лиза Алерт” рассказали подробности поисков пропавшей пенсионерки.
Известно, что 66-летняя Вера Анатольевна обратилась в экстренные службы лишь на второй день, а до этого пыталась найти дорогу сама, на самом деле заходя все дальше и глубже.
К счастью, она почти постоянно была на связи с кнопочного телефона, но отправить с него точку геолокации нельзя. Тогда поисковики выпустили в небо несколько сигнальных ракет, одну из которых заметила потерявшаяся.
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер, ВК
Спустя некоторое время поисковики нашли пенсионерку, она сидела на бревне – обессиленная и замерзшая. Эвакуация заняла четыре часа. Пенсионерка не могла передвигаться самостоятельно, поэтому ее вынесли на носилках и передали медикам. Пенсионерка пообещала, что в лес больше не пойдет.
В “Лиза Алерт” напомнили главное правило заблудившегося – позвонить в “112” и оставаться на месте, не усложняя спасателям работу.