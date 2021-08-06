Александр Дрозденко проверил начавшийся ремонт Колтушского шоссе

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проверил начавшийся ремонт на 10 километровом участке шоссе от Мяглово до Колтушей

«Комплексный подход: мы достраиваем путепровод и делаем ремонт дороги, подводящей к нему транспорт. Интенсивность движения на этой трассе в сторону Разметелево растёт с каждым годом», — сказал глава региона.

На участке подрядная компания уложит два слоя нового асфальтобетона. На объекте будет использовано особое покрытие — «Евроасфальт»: щебень и битум подбираются для этой смеси особым образом, где учитываются климатические особенности и нагрузка на дорогу. Это делает покрытие крепче и устойчивее к образованию колеи.

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Ремонт дороги идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».