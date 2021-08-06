Александр Дрозденко проверил начавшийся ремонт Колтушского шоссе

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проверил начавшийся ремонт на 10 километровом участке шоссе от Мяглово до Колтушей
На участке подрядная компания уложит два слоя нового асфальтобетона. На объекте будет использовано особое покрытие — «Евроасфальт»: щебень и битум подбираются для этой смеси особым образом, где учитываются климатические особенности и нагрузка на дорогу. Это делает покрытие крепче и устойчивее к образованию колеи.
Ремонт дороги идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.
Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».