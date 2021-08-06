Путепровод у станции Мельничный Ручей планируют открыть зимой 2022 года

Сегодня, 6 августа, глава Ленобласти Александр Дрозденко посетил главную дорожную стройку Всеволожска — путепровод у станции Мельничный Ручей.

«Стройка сложная, стройка важная и радует, что мы идём со значительным опережением графика. Сейчас пройдено самое узкое место — готов сам путь над железной дорогой», — подчеркнул Александр Дрозденко.

36 тяжелых железобетонных балок пролетного строения смонтированы здесь всего за один месяц. Сейчас дорожники готовятся к устройству мостового полотна.

Ремонт дороги идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».