Авиатехник из Выборга сменил фамилию на Верный и выиграл автомобиль

Авиатехник из Выборга Виктор стал одним из восьми победителей, выигравших иномарки и гаджеты в акции одноименной торговой сети «Я — Верный». Он сменить фамилию на Верный.

Заявку на участие в акции «Я — Верный» подали более пяти тысяч россиян. Каждый, кто сменил фамилию на Верный, получил 50 тысяч рублей. Но лишь восемь счастливчиков — еще гаджеты и иномарки. Так что Виктору повезло вдвойне, пишет 360tv.

Виктор Верный стал обладателем автомобиля Volkswagen, 21-го года выпуска.

«Я во многих розыгрышах участвовал. И всегда были сомнения в том, что возможно что-то крупное выиграть. Единственное, что я выигрывал, — мешок брендированный. Но я все равно продолжал участвовать, потому что кому-то иногда везет. И в итоге повезло по-крупному», — рассказал Виктор.