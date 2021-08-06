Под Выборгом лоб в лоб столкнулись два автомобиля — фото

Автор: Гузель Галимова
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Серьезная авария произошла 6 августа на 118 километре трассы «Зеленогорск — Приморск — Выборг», у поселка Соколинское в Выборгском районе Ленобласти. 

Лоб в лоб столкнулись внедорожник Mercedes и легковушка Ford. От удара один автомобиль отбросило на обочину, другой занял всю полосу. На месте ДТП образовались пробка протяженностью около километра. 

Источник: 47news.ru
Под Выборгом лоб в лоб столкнулись два автомобиля - фото лоб в лоб, ДТП, Выборгский район, аварияИсточник: 47news.ru
Под Выборгом лоб в лоб столкнулись два автомобиля - фото лоб в лоб, ДТП, Выборгский район, авария

По предварительным данным, помощь врачей потребовалась одному человеку. Информация о пострадавших уточняется.

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