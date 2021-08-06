У припаркованного Mitsubishi Outlander оказалось смято и поцарапано левое переднее крыло.

В Выборге неосторожный ленинградец на велосипеде случайно влетел в припаркованный Mitsubishi Outlander. Авария не укрылась от внимания наряда вневедомственной охраны, который в этот момент находился поблизости. Юноша сразу же был задержан, сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль в итоге получил довольно ощутимые повреждения в виде помятого и поцарапанного левого переднего крыла. Выясняются все обстоятельства случившегося.