Российские спортсменки прошли в финал многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде

Сборной России удалось отобраться в финал группового многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Финал состоится уже 8 августа, в воскресенье.

После упражнений с пятью мячами, с тремя обручами и двумя парами булав наши спортсменки уступили только сборной Болгарии. Третье место в многоборье заняла итальянская сборная.

В команде России выступили Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова.

Напомним, на данный момент сборная России находится на пятом месте в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.