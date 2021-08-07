Эксперт: обоняние после коронавируса может восстанавливаться годами

На восстановление вкусов и запахов после перенесенного Covid-19 могут уйти года. Об этом заявил Александр Семенов, руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

В интервью порталу ТАСС эксперт признался, что он сам долго страдал от искаженного обоняния после коронавируса. Ему обонятельные функции вернулись только через восемь месяцев.

«К сожалению, нервная ткань, в том числе обонятельные нервы, восстанавливается гораздо медленнее, чем, например, слизистые или кожные покровы«, — рассказал Семенов.

Также он отметил, что нарушенное обоняние не единственное, что беспокоит пациентов после перенесенного Covid-19:

«Особенно страдают оперативная память, скорость реакции, способность к параллельным процессам, то есть многозадачность», — заключил эксперт.

Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 234 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 августа.