Вор похитил из квартиры пенсионера в Петербурге почти 3 млн рублей

В Санкт-Петербурге произошла крупная квартирная кража. В Приморском районе города пожилой мужчина лишился денег и ценностей на сумму порядка 3 млн рублей.
Об этом сообщает Главное Управление МВД по Петербургу и Ленобласти. Как поделились в ведомстве, в пятницу, 6 августа, в полицию обратился 68-летний пенсионер, заявивший о взломе своей квартиры, откуда пропали 2,61 млн рублей и ювелирные изделия.
По данному факту полиция завела уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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