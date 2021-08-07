Вор похитил из квартиры пенсионера в Петербурге почти 3 млн рублей

В Санкт-Петербурге произошла крупная квартирная кража. В Приморском районе города пожилой мужчина лишился денег и ценностей на сумму порядка 3 млн рублей.

Об этом сообщает Главное Управление МВД по Петербургу и Ленобласти. Как поделились в ведомстве, в пятницу, 6 августа, в полицию обратился 68-летний пенсионер, заявивший о взломе своей квартиры, откуда пропали 2,61 млн рублей и ювелирные изделия.

По данному факту полиция завела уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.