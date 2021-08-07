В Ленобласти стартовал велопробег по туристическому маршруту «Сосновый Бор – Шлиссельбург»

Участники масштабного заезда посетят старинные усадьбы, старообрядческие храмы, ГЭС и девонские песчаники. Общая протяженность маршрута составит порядка 35 км.

Об этом рассказали на сайте правительства Ленинградской области в субботу, 7 августа. Проведение крупного велопробега стало возможно благодаря финансовой поддержке комитета по культуре и туризму Ленинградской области.

Туристический маршрут пройдет через Лампово, Сиверский и Вырицу. Кроме физической нагрузки велосипедисты смогут насладиться уникальными природными ландшафтами и достопримечательностями Ленинградской области.

«Самые известные из них – старообрядческая церковь Николы Чудотворца в деревне Лампово, имения Петра Витгенштейна в Дружноселье и Елизаветы Елисеевой в Белогорке. Любители активного отдыха пересекут каскад ГЭС на реке Оредеж: Сиверскую, Белогорскую и Вырицкую гидроэлектростанции и обнажения девонских песчаников на реке Оредеж«, — говорится в сообщении.