В Ленобласти стартовал велопробег по туристическому маршруту «Сосновый Бор – Шлиссельбург»

Автор: Анастасия Щербакова
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Участники масштабного заезда посетят старинные усадьбы, старообрядческие храмы, ГЭС и девонские песчаники. Общая протяженность маршрута составит порядка 35 км.

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Фото: айте правительства Ленинградской области

Об этом рассказали на сайте правительства Ленинградской области в субботу, 7 августа. Проведение крупного велопробега стало возможно благодаря финансовой поддержке комитета по культуре и туризму Ленинградской области.

Туристический маршрут пройдет через Лампово, Сиверский и Вырицу. Кроме физической нагрузки велосипедисты смогут насладиться уникальными природными ландшафтами и достопримечательностями Ленинградской области.

«Самые известные из них – старообрядческая церковь Николы Чудотворца в деревне Лампово, имения Петра Витгенштейна в Дружноселье и Елизаветы Елисеевой в Белогорке. Любители активного отдыха пересекут каскад ГЭС на реке Оредеж: Сиверскую, Белогорскую и Вырицкую гидроэлектростанции и обнажения девонских песчаников на реке Оредеж«, — говорится в сообщении.

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