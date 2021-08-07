В Петербурге резко выросло число умерших от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки Covid-19 унес жизни 53-х петербуржцев. При этом, количество погибших снижалось в течение последней недели. Печальную статистику приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

Как сообщают в штабе, в Санкт-Петербурге выявили 1 904 новых случая заболевания, а 2 026 человек выписали из больниц в связи с выздоровлением. Всего с начала пандемии в Северной столице зарегистрировано 542 091 заболевших коронавирусом, а 516 117 — уже поправились. За все время распространения инфекции в городе, от ее осложнений скончалось 19 623.

Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 234 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 августа.