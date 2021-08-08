В Ленобласти засняли падающий метеор — фото

Также в кадр попало Северное сияние.
Фотограф Катя Стрельникова успела заснять нга ночном небе Ленобласти падающий метеор.
У девушки даже получилось заснять первое в этом сезоне Северное сияние.
Источник: instagram.com/lady_noname/
Источник: instagram.com/lady_noname/
Тажке Северное сияние смог заснять Александр Спиридонов.
Источник: instagram.com/Tooluxel
instagram.com/Tooluxel
instagram.com/Tooluxel
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