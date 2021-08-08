В Ленобласти засняли падающий метеор — фото

Автор: Александр Селиванов
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Также в кадр попало Северное сияние.

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Фотограф Катя Стрельникова успела заснять нга ночном небе Ленобласти падающий метеор.

У девушки даже получилось заснять первое в этом сезоне Северное сияние.

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В Ленобласти засняли падающий метеор - фото северное сияние, Россияне, Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, небо, метеоры, метеориты, Ленобласть, астрономияИсточник: instagram.com/lady_noname/

Тажке Северное сияние смог заснять Александр Спиридонов.

В Ленобласти засняли падающий метеор - фото северное сияние, Россияне, Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, небо, метеоры, метеориты, Ленобласть, астрономияИсточник: instagram.com/Tooluxel
В Ленобласти засняли падающий метеор - фото северное сияние, Россияне, Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, небо, метеоры, метеориты, Ленобласть, астрономияinstagram.com/Tooluxel
В Ленобласти засняли падающий метеор - фото северное сияние, Россияне, Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, небо, метеоры, метеориты, Ленобласть, астрономияinstagram.com/Tooluxel
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