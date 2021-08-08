Парень под веществами оповещал о своем состоянии все Мурино — видео

Кричащий парень переполошил всю округу.

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По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в Мурино парень принял изрядную долю неизвестных веществ. После он вышел на парковку и начал кричать.

Комментаторы призвали жителей города не осуждать парня, а протянуть ему руку помощи.