Парень под веществами оповещал о своем состоянии все Мурино — видео

Кричащий парень переполошил всю округу.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в Мурино парень принял изрядную долю неизвестных веществ. После он вышел на парковку и начал кричать.
Комментаторы призвали жителей города не осуждать парня, а протянуть ему руку помощи.
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