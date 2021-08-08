9 августа местами по Ленобласти ожидается кратковременный дождь

Автор: Александр Селиванов
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Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются в Ленинградской области в понедельник.

Согласно сообщениям синоптиков, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +11…+16°C, вблизи водоемов местами до +14°C.

Днем столбики термометров покажут +18…+26°C, местами, преимущественно на востоке, до +15°C.

Ветер ночью слабый, днем юго-западный, западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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08.08.2021 106
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