9 августа местами по Ленобласти ожидается кратковременный дождь

Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются в Ленинградской области в понедельник.
Согласно сообщениям синоптиков, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +11…+16°C, вблизи водоемов местами до +14°C.
Днем столбики термометров покажут +18…+26°C, местами, преимущественно на востоке, до +15°C.
Ветер ночью слабый, днем юго-западный, западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
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08.08.2021 106