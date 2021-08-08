На озере Вуокса спасли рыбаков у острова Медвежий

У мужчин отказала техника.
По информации сообщества Аварийно-спасательной службы в социальной сети «Вконтакте», 7 августа рыбаки отплыли до острова Медвежий на озере Вуокса. Мужчины оказались на открытой воде с неработающей техникой и никак не могли вернуться на большую сушу.
К счастью на помощь пришли специалисты ПСО города Приозерск. Спасатели нашли мужчин и доставили на берег.
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