На озере Вуокса спасли рыбаков у острова Медвежий

У мужчин отказала техника.

По информации сообщества Аварийно-спасательной службы в социальной сети «Вконтакте», 7 августа рыбаки отплыли до острова Медвежий на озере Вуокса. Мужчины оказались на открытой воде с неработающей техникой и никак не могли вернуться на большую сушу.

К счастью на помощь пришли специалисты ПСО города Приозерск. Спасатели нашли мужчин и доставили на берег.