На озере Вуокса спасли рыбаков у острова Медвежий

Автор: Александр Селиванов
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У мужчин отказала техника.

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Источник: vk.com/acclo

По информации сообщества Аварийно-спасательной службы в социальной сети «Вконтакте», 7 августа рыбаки отплыли до острова Медвежий на озере Вуокса. Мужчины оказались на открытой воде с неработающей техникой и никак не могли вернуться на большую сушу.

К счастью на помощь пришли специалисты ПСО города Приозерск. Спасатели нашли мужчин и доставили на берег.

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06.08.2021 231
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