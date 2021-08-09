Спасатели нашли и вывели из леса Приозерского района двух заблудившихся братьев

В воскресенье, 8 августа, в лесу около озера Рощинское в Приозерском районе Ленобласти два брата 20 и 13 лет.

По данным экстренных служб, до леса они добрались на машине, а после пешком отправились до озера, но заблудились по пути. На их поиски отправились спасатели ПСО Приозерска. Они нашли заблудившихся, вывели из леса и передали родственникам, сообщает аварийно-спасательный отряд Ленобласти.

Ранее мы рассказывали, что двое подростков отправились на велосипедах из Синявино до Кусино, но заблудились. На их поиски отправились спасатели.