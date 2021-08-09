В Петербурге автовор умер от испуга после шлепка по ягодицам

В полицию Петербурга ночью 9 августа обратился мужчина и сообщил, что у дома по улице Кораблестроителей посторонний попытался проникнуть в его автомобиль Mitsubishi Pajero. Во время взлома вору стало плохо.

Прибывшие на место полицейские обнаружили у внедорожника труп мужчины. Владелец авто рассказал, что ночью у него сработал брелок от сигнализации. Выйдя на улицу, он обнаружил у своей машины молодого человека лет 20-ти, который что-то делал у капота.

Мужчина подошел к злоумышленнику и шлепнул того по ягодицам – молодой человек тут же упал на землю. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть. Видимых повреждений у покойного нет, труп был направлен в морг.