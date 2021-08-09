На мужчину, проникшего в детский сад с ножом, завели уголовное дело

В отношении мужчины, незаконно проникшего на территорию детского сада, возбуждено уголовное дело.

Об этом вечером, 9 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент известно, что он был задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее мы сообщали, что задержание мужчины произошло в районе 17 часов вечера на улице Столичной в Кудрово. Как выяснилось в итоге, 32-летний мужчина оказался ранее судим.

Правоохранителям задержанный рассказал, что перед выходкой с проникновением в дошкольное учреждение с ножом, он покурил что-то из «стеклянной маленькой трубочки с кругляшком на конце», а на территории детского сада искал спасения.