В Выборге из суда сбежали братья-арестанты, услышав приговор

Им удалось покинуть здание суда в Выборге через окно.

О побеге из кабинета мирового судьи сообщили в полицию Выборгского района Ленобласти вечером 9 августа. Было сообщено, что два брата 35 и 40 лет сбежали через окно после того, как был зачитан приговор.

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Известно, что младший беглец был приговорен к одному году колонии строго режима, его брата приговорили к 2,6 года строго режима. Их судили по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как сообщает 47news, оба среднего роста и были одеты в рабочие робы.