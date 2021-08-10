Дрозденко: Наша задача — попасть в «Финал шести»

Сейчас динамовцы готовятся к сезону суперлиги в Сосновом Бору, в новом волейбольном центре олимпийской подготовки

Губернатор Ленобласти сегодня, 10 августа, на встрече напутствовал новый состав волейбольного клуба «Динамо ― Ленинградская область» в начале нового сезона. У команды новый главный тренер ― пришедший из красноярского «Енисея» Александр Климкин. Обновлен состав команды.

«Наша задача ― попасть в «Финал шести», который будет проходить на стадионе «Динамо» в преддверии Чемпионата мира. У нас дружная команда из разных регионов страны, однако костяк представлен игроками из Ленобласти», ― сказал Александр Климкин.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 25 января, в Сосновом Бору был открыт крупнейший в России волейбольный центр. Это двухэтажный комплекс с трибунами вместимостью 2, 5 тыс зрителей и парковкой на 158 машин. Поле центра разработано в соответствии с официальным макетом Международной федерации волейбола и соответствует всем стандартам. Центр стал базовой площадкой для клуба «Динамо ЛО». Центр выиграл Всероссийскую премию Sport Facilities 2020-2021, как лучший многофункциональный спортивный объект.