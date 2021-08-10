В Ленобласти открылся региональный штаб общественной поддержки «Единой России»

Региональные штабы общественной поддержки «Единой России» открылись практически по всей стране, в том числе и в Ленобласти.

Сегодня, 10 августа, в Гатчине прошло первое заседание штаба. В его состав вошли представители общественных приемных партии и региональных отделений общественных организаций: Российский Союз Молодежи, «Союз женщин России», «Деловая Россия» и региональная общественная организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

В региональном штабе будут проходить приемы жителей Ленобласти, круглые столы и стратегические сессии с участием экспертов из разных сфер. Помимо этого, в штаб можно направлять конкретные предложения, которые смогут стать основой народной программы «Единой России».

«Формируя команду доверия, мы всегда опирались именно на общественные организации. Именно так мы планируем поступать и сейчас. С помощью возможностей федерального штаба делиться оперативно правильным опытом и помочь нашим согражданам собрать предложения в народную программу партии», — отметил глава федерального штаба общественной поддержки «Единой России», герой России, сенатор Александр Карелин на открытии штаба.