В Ленобласти открылся региональный штаб общественной поддержки «Единой России»

Региональные штабы общественной поддержки «Единой России» открылись практически по всей стране, в том числе и в Ленобласти.
Сегодня, 10 августа, в Гатчине прошло первое заседание штаба. В его состав вошли представители общественных приемных партии и региональных отделений общественных организаций: Российский Союз Молодежи, «Союз женщин России», «Деловая Россия» и региональная общественная организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
В региональном штабе будут проходить приемы жителей Ленобласти, круглые столы и стратегические сессии с участием экспертов из разных сфер. Помимо этого, в штаб можно направлять конкретные предложения, которые смогут стать основой народной программы «Единой России».