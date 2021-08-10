В Буграх поймали жадного велосипедного вора

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
bicycle-1839005_1280
Фото: pixabay

Правоохранители Всеволожского района получили три обращения о краже за последнюю неделю. Оказалось что это один и тот же человек. Преступника подвела жадность — он попытался украсть новый велосипед у своей прошлой жертвы, где и был пойман полицией.

В поселке Бугры Всеволожского района поймали велосипедного вора, который умудрился украсть три двухколесных транспорта и продать через сайт объявлений.

Первый велосипед, преступник украл воспользовавшись беспечностью жертвы — велосипед был оставлен без замка. Второй случай был на улице Школьной, где воришке удалось увести сразу двух «железных коней».

Преступника подвела жадность — он попытался украсть новый велосипед у своей прошлой жертвы, где был пойман полицией, а велосипед возвращен владельцу.

Вам будет интересно
В Буграх поймали жадного велосипедного вора Всеволожский район, вор, велосипед, Бугры
Житель Киришского района обнаружил в лесу труп, прикрытый пакетом
Садовод направлялся в лес из СНТ Предпортовая, где за рекой в сторону дамбы в ельнике обнаружил труп. Тело человека лежало...
10.08.2021 27
Автор