Правоохранители Всеволожского района получили три обращения о краже за последнюю неделю. Оказалось что это один и тот же человек. Преступника подвела жадность — он попытался украсть новый велосипед у своей прошлой жертвы, где и был пойман полицией.

В поселке Бугры Всеволожского района поймали велосипедного вора, который умудрился украсть три двухколесных транспорта и продать через сайт объявлений.

Первый велосипед, преступник украл воспользовавшись беспечностью жертвы — велосипед был оставлен без замка. Второй случай был на улице Школьной, где воришке удалось увести сразу двух «железных коней».

Преступника подвела жадность — он попытался украсть новый велосипед у своей прошлой жертвы, где был пойман полицией, а велосипед возвращен владельцу.