Предприниматели из Ленобласти побывали с бизнес-миссией в Египте

Три дня областные производители встречались с потенциальными партнерами, заинтересованными в поставках продукции из Ленобласти

В поездке приняли участие производитель овсяного печенья «Бейкери Продакшн» из Ломоносовского района, производитель сладких натуральных соков «Глобус» из Всеволожского района, «Завод высотных конструкций» из Гатчинского района, который выпускает высотные лестницы и стремянки, а также производитель инновационных промышленных смазок «Альянс ПРО» из Кировского района.

С итоге компания «Бейкери Продакшн» договорилась о пробной отгрузки партии печенья. «Альянс ПРО» поставит пробную партию продукции трем египетским компаниям, а «Завод высотных конструкций» – четырем компаниям.

Поездку организовал Центр поддержки экспорта Ленобласти, который до конца планирует провести еще пять бизнес-миссий в зарубежные страны. Ближайшая поездка состоится в конце августа в Сербию.

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Отметим, что в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов.

В первом полугодии 2021 года Центр помог выйти на экспорт 40 предпринимателям области, а объем поддержанного экспорта уже составляет 18 млн долларов.