На КАД фура пробила отбойник и вылетела с трассы

Автор: Анастасия Щербакова
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Между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе дорожное движение затрудняет большегруз, съехавший с трассы. ДТП выглядит так, будто водитель хотел срезать расстояние.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

О происшествии рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург вечером, 10 августа.

По информации Фонтанки со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», о ДТП на 20-м километре внутреннего кольца известно еще с 16:20. Авария произошла на съезде к торговому центру «Петрович», вне зоны эксплуатационной ответственности ФКУ.

«Решил срезать путь в Петрович», — прокомментировал автор снимка.
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10.08.2021 21
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