На КАД фура пробила отбойник и вылетела с трассы

Между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе дорожное движение затрудняет большегруз, съехавший с трассы. ДТП выглядит так, будто водитель хотел срезать расстояние.

О происшествии рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург вечером, 10 августа.

По информации Фонтанки со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», о ДТП на 20-м километре внутреннего кольца известно еще с 16:20. Авария произошла на съезде к торговому центру «Петрович», вне зоны эксплуатационной ответственности ФКУ.

«Решил срезать путь в Петрович», — прокомментировал автор снимка.