В Выборге объявили сбор помощи для бездомных животных

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В преддверии Международного дня защиты бездомных животных, библиотека Алвара Аалто в Выборге инициировало акцию «Накорми братьев наших меньших». Каждый неравнодушный сможет помочь окружающим его бездомным животным. 

h6iBd8OniIw
Фото: Библиотека Алвара Аалто/ место сбора помощи

Объявление о сборе помощи для беспризорных животных появилось в паблике Библиотека Алвара Аалто. Сбор вкусняшек для кошек и собак проведут 19 и 20 августа в отделе периодики учреждения в Выборге.

Весь собранный корм будет передан выборгским приютам Приют для кошек Выборг и АНО Центр Помощи Животным «Дом хвостиков».

Подробнее ознакомиться с доброй акцией можно по этой ссылке.

Вам будет интересно
В Выборге объявили сбор помощи для бездомных животных сбор помощи, Помощь животным, культура, животные, Выборг
В Кировске обустраивают площадку для выгула домашних животных
В августе этого года в Кировске закончат третий по счету в городе специальный объект для выгула и дрессировки домашних питомцев. Как...
10.08.2021 28
Автор