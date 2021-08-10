В Выборге объявили сбор помощи для бездомных животных

В преддверии Международного дня защиты бездомных животных, библиотека Алвара Аалто в Выборге инициировало акцию «Накорми братьев наших меньших». Каждый неравнодушный сможет помочь окружающим его бездомным животным.

Объявление о сборе помощи для беспризорных животных появилось в паблике Библиотека Алвара Аалто. Сбор вкусняшек для кошек и собак проведут 19 и 20 августа в отделе периодики учреждения в Выборге.

Весь собранный корм будет передан выборгским приютам Приют для кошек Выборг и АНО Центр Помощи Животным «Дом хвостиков».

Подробнее ознакомиться с доброй акцией можно по этой ссылке.