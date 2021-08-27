Возможность легально получать вознаграждение за свой труд напрямую от заказчиков, и при этом не ссориться с государством, в Ленинградской области появилась в 2020 году. За полтора года этим шансом воспользовались уже свыше 32 тысяч жителей региона – они зарегистрировались в качестве самозанятых граждан. Почему?

Интересное предложение

Попробовать выйти из тени тем, кто работает по самой короткой прямой – я, мой личный труд или услуги, и заказчик — государство предложило ещё в 2017 году. Ленинградскую область подключили на втором этапе: в канун 2020 года Президент России подписал закон о расширении географии применения налога на профессиональный доход ещё в 19-ти субъектах РФ.

Кому именно государство сделало предложение, от которого трудно отказаться?

Первое и самое главное: тем, кто работает, оказывает услуги сам, не прибегая к наемному труду. За исключением тех, кто занимается продажей подакцизных товаров, просто перепродажей чего бы то ни было, и, к примеру, старателей. Все остальные направления, по которым удается заработать до 2,5 миллионов рублей в год, вполне подпадают под «белый» формат отношений: самозанятый государству – налог на профессиональный доход, государство в ответ – льготные кредиты и бесплатную поддержку в становлении и развитии дела.

Налоговые радости

Размер налога для самозанятых действительно существенно ниже, чем для всех других видов предпринимательской деятельности: 4% с доходов — если услуги оказываются физическим лицам, и 6% — если юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Взносы на пенсионное и социальное страхование осуществляется в добровольном порядке.

Но что особенно важно: для самозанятых сразу был решен один из самых сложных вопросов — простота налоговых взаимоотношений с государством. Никаких заполнений налоговых деклараций и бухучета, никаких кассовых аппаратов: учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении «Мой налог» . Чеки формируется здесь же.

И всё: можно, не опасаясь недоброжелателей и бдительных надзорных органов, размещать рекламу – запускать двигатель своего легального дела.

В зону комфорта

Как считает заместитель директора Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области Ольга Шахова, статус самозанятого – это очень комфортное предложение. Он дает возможность дополнительного заработка, возможность совмещать свою личную деятельность с основной работой или учёбой абсолютно легально.

«Для кого-то самозанятость – это монетизация хобби, возможность попробовать свои силы в организации своего дела: получится – можно идти дальше и открывать свой первый настоящий бизнес. С одной стороны, «Налог на профессиональный доход» — предельно простой и необременительный режим налогообложения, с другой – возможность работать открыто, рекламировать свои товары и услуги, продавать их не только физлицам, но и заключать официальные договоры с предприятиями и организациями, пользоваться мерами господдержки», — поясняет Ольга Шахова.

Важно понимать: государство действительно крайне заинтересовано, чтобы у инициативных граждан, готовых искать и реализовывать дополнительные возможности для реализации своих способностей и увлечений, всё получилось. Недаром один из национальных проектов так и называется:

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». И в рамках этого проекта действуют множество программ, которыми могут воспользоваться самозанятые. Что они, кстати, уже активно и делают.

Точка опоры

В Ленинградской области микрозайм для самозанятых, зарегистрировавших свой статус более трех месяцев назад, предоставляется по ставке до 6,5%. Такой возможностью воспользовалась Ольга Громова из Кировского района: она специалист, который занимается лечением патологий стопы.

Ольга обратилась в региональный Фонд поддержки предпринимательства и получила заем в размере 200 000 рублей — без залога, сроком на 3 года по ставке 5% годовых. Теперь она сможет обзавестись необходимым оборудованием.

Кстати, Ольга Громова работает в городском поселке Мга, при этом ещё занимается благотворительностью и бесплатно помогает пациентам в больницах и домах престарелых.

А вот Жанна Саликова из Выборга до самого последнего времени работала в сфере красоты: шугаринг, коррекция и окрашивание бровей, ламинирование ресниц. Но теперь, воспользовавшись статусом самозанятого гражданина, работающего более шести месяцев, получила льготный кредит на максимальную для самозанятых сумму — 500 000 рублей на 3 года под 5% годовых. Жанна попробует развить новое для себя направление – туризм. На полученные средства она сможет отремонтировать и меблировать небольшой офис.

Кстати, в Ленинградской области есть особая категория самозанятых, кому государство в лице Фонда готово выдать государственный микрокредит на еще более льготных условиях.

Для самозанятых из моногородов и приоритетных категорий – людей серебряного возраста, осуществляющих деятельность до 1 года, женщин, резидентов бизнес-инкубаторов, занятых в сфере туризма, спорта и ЗОЖ –действует льготная ставка 3,25%.

Не ставкой единой

И всё же специалисты регионального Фонда за неполные два года работы с самозанятыми смогли увидеть, что на самом старте люди нуждаются не только в финансовой поддержке. Важен вовремя полученный совет, общение — дополнительные знания.

Именно поэтому в Ленинградской области с июля заработал новый проект Фонда поддержки предпринимательства региона — «Портфель самозанятого». Идею разработали в Фонде, и здесь же принимают заявки на его получение. В «Портфель» входят услуги, необходимые для начала и развития дела, которые Фонд предлагает бесплатно! — продвижение работ и услуг в социальных сетях;

— консультации квалифицированного юриста;

— профессиональная фотосъемка для портфолио;

— дизайн рекламной полиграфической продукции.

Заявку на получение «Портфеля самозанятого можно заполнить по ссылке.

Остается добавить, что ряды самозанятых граждан и в Ленобласти, и в стране растут и ширятся: значит, люди на себе прочувствовали, что дело это хорошее. Присоединяйтесь!