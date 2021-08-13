Первой школьников примет учреждение на участке 175 — юго-западнее пересечения Московского шоссе и Дунайского проспекта, она будет готова уже в июне.

В Санкт-Петербурге (район Средняя Рогатка) в ближайшие 4 года откроется 4 новые школы. Первой школьников примет учреждение на участке 175 — юго-западнее пересечения Московского шоссе и Дунайского проспекта, она будет готова уже в июне 2022.

На 178 участке откроют еще одну школу на 1375 мест. Ее открытие запланировано на 2024 год. Также на участке 26 и на территории, ограниченной Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Московским шоссе и южным полукольцом Октябрьской железной дороги появятся две школы на 550 и 1100 мест.