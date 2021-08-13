Команда проходит последние тренировки перед поездкой — спортсмены плавают баттерфляем, кролем, брассом – и отрабатывают умение проходить сквозь волны.
В Италии пройдет чемпионат мира по водно-спасательному многоборью. Россию на соревнованиях представят спортсмены-спасатели из Санкт-Петербурга.
Команда проходит последние тренировки перед поездкой — спортсмены плавают баттерфляем, кролем, брассом – и отрабатывают умение проходить сквозь волны. Ближайшее соревнование состоится 22 августа.
Водно-спасательное многоборье это дисциплина охватывающая соревнования на бассейне, открытой воде, симуляцию ЧС, соревнования на гребных и надувных спасательных лодках.
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13.08.2021 101