Петербургские спортсмены-спасатели представят Россию в чемпионате мира в Италии

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Команда проходит последние тренировки перед поездкой — спортсмены плавают баттерфляем, кролем, брассом – и отрабатывают умение проходить сквозь волны.

В Италии пройдет чемпионат мира по водно-спасательному многоборью. Россию на соревнованиях представят спортсмены-спасатели из Санкт-Петербурга.

Команда проходит последние тренировки перед поездкой — спортсмены плавают баттерфляем, кролем, брассом – и отрабатывают умение проходить сквозь волны. Ближайшее соревнование состоится 22 августа.

Водно-спасательное многоборье это дисциплина охватывающая соревнования на бассейне, открытой воде, симуляцию ЧС, соревнования на гребных и надувных спасательных лодках.

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