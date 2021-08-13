Земледельцы в деревне Вычелобок привели в негодность участок площадью 2,6 тысячи квадратов — земля на нем полностью заросла сорняками.
Небрежное отношение к своей земле у фермеров деревни Вычелобок привело к крупному штрафу. Росприроднадзор сообщил об испорченной земле, собственниками которой являлись местные жители.
Земледельцы в деревне Вычелобок привели в негодность участок площадью 2,6 тысячи квадратов — земля на нем полностью заросла сорняками. За бездействие фермерам придется заплатить 70 тысяч рублей.
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