Лужских фермеров оштрафовали на 70 тыс. рублей из-за заросших участков

Автор: Анастасия Щербакова
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Земледельцы в деревне Вычелобок привели в негодность участок площадью 2,6 тысячи квадратов — земля на нем полностью заросла сорняками.

Небрежное отношение к своей земле у фермеров деревни Вычелобок привело к крупному штрафу. Росприроднадзор сообщил об испорченной земле, собственниками которой являлись местные жители.

Земледельцы в деревне Вычелобок привели в негодность участок площадью 2,6 тысячи квадратов — земля на нем полностью заросла сорняками. За бездействие фермерам придется заплатить 70 тысяч рублей.

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