Земледельцы в деревне Вычелобок привели в негодность участок площадью 2,6 тысячи квадратов — земля на нем полностью заросла сорняками.

Небрежное отношение к своей земле у фермеров деревни Вычелобок привело к крупному штрафу. Росприроднадзор сообщил об испорченной земле, собственниками которой являлись местные жители.

Земледельцы в деревне Вычелобок привели в негодность участок площадью 2,6 тысячи квадратов — земля на нем полностью заросла сорняками. За бездействие фермерам придется заплатить 70 тысяч рублей.