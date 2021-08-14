В Тосненском районе легковушка и Газель улетели в кювет после столкновения — фото

Автор: Гузель Галимова
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Серьезно ДТП произошло на автодороге А-120 около поворота на поселок Гладкое в Тосненском районе Ленобласти.

Дорогу не поделили Volkswagen и «Газель», автомобили двигались в попутном направлении. На кадрах видно, что после удара оба транспортных средства вылетели с дороги.

В Тосненском районе легковушка и Газель улетели в кювет после столкновения - фото Тосненский район, Ленобласть, ДТП, в кювет
В Тосненском районе легковушка и Газель улетели в кювет после столкновения - фото Тосненский район, Ленобласть, ДТП, в кювет
В Тосненском районе легковушка и Газель улетели в кювет после столкновения - фото Тосненский район, Ленобласть, ДТП, в кювет
В Тосненском районе легковушка и Газель улетели в кювет после столкновения - фото Тосненский район, Ленобласть, ДТП, в кювет
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК

В результате столкновения в легковушке пострадали два человека. Спасатели ПСО Тосно оказали необходимую помощь пострадавшим и передали сотрудникам скорой помощи.

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В Тосненском районе легковушка и Газель улетели в кювет после столкновения - фото Тосненский район, Ленобласть, ДТП, в кювет
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