В Тосненском районе легковушка и Газель улетели в кювет после столкновения — фото

Серьезно ДТП произошло на автодороге А-120 около поворота на поселок Гладкое в Тосненском районе Ленобласти.

Дорогу не поделили Volkswagen и «Газель», автомобили двигались в попутном направлении. На кадрах видно, что после удара оба транспортных средства вылетели с дороги.

В результате столкновения в легковушке пострадали два человека. Спасатели ПСО Тосно оказали необходимую помощь пострадавшим и передали сотрудникам скорой помощи.