В Никольском 13-летняя девочка упала с пятого этажа, сбегая из-под «домашнего ареста»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Mash | Мэш на Мойке

Девочка надеялась сбежать с помощью самодельной веревки из простыней, но не рассчитала конструкцию и упала. К счастью, она выжила и была госпитализирована в Тосненскую больницу.

В Тосненском районе родительский запрет для провинившегося подростка обернулся трагическим инцидентом. В городе Никольское 13-летняя ученица местной гимназии провинилась перед родителями из-за поздних прогулок. В итоге девочку оставили под домашним замком. На третий день заточения подростку надоело сидеть дома и дождавшись ухода родителей она придумала план.

Девочка надеялась сбежать с помощью самодельной веревки из простыней, но не рассчитала конструкцию и упала. К счастью, она выжила и была госпитализирована в Тосненскую больницу. Об этом рассказал «Mash | Мэш на Мойке«.

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