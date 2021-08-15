Девочка надеялась сбежать с помощью самодельной веревки из простыней, но не рассчитала конструкцию и упала. К счастью, она выжила и была госпитализирована в Тосненскую больницу.

В Тосненском районе родительский запрет для провинившегося подростка обернулся трагическим инцидентом. В городе Никольское 13-летняя ученица местной гимназии провинилась перед родителями из-за поздних прогулок. В итоге девочку оставили под домашним замком. На третий день заточения подростку надоело сидеть дома и дождавшись ухода родителей она придумала план.

Девочка надеялась сбежать с помощью самодельной веревки из простыней, но не рассчитала конструкцию и упала. К счастью, она выжила и была госпитализирована в Тосненскую больницу. Об этом рассказал «Mash | Мэш на Мойке«.