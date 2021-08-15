Неадекватный мужчина уверял, что в одной из машин сидит некая женщина. Очевидцы заметили у нарушителя порядка свежий шрам с нитками.

В Тосненском районе «Фольксваген» сбил неадекватного мужчину, который кидался камнями в автомобили грибников. Агрессивный нарушитель спокойствия искал неизвестную женщину, которая якобы сидела в одной из машин. Также очевидцы заметили у нарушителя порядка свежий шрам с нитками.

Фото и видео: 47news

Мужчину пытались добровольно посадить в машину и отвезти в полицию, однако он отказался. Затем он внезапно прыгнул на дорогу и оказался сбит «Фольксвагеном», даже не смотря на то, что водитель пытался увернуться. Человека со странностями доставили в больницу, однако позже он скончался.