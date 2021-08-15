Женщина пропала в субботу, 14 августа в деревне Райково, Осьминское сельское поселение.

В Ленобласти разыскивают пропавшую 83-летнюю пенсионерка. Женщина пропала в субботу, 14 августа в деревне Райково, Осьминское сельское поселение, Лужского района. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер.

Сергеева (Даниленко) Галина Григорьевна имеет нормальное телосложение, рост – 165 см, седые волосы и голубые глаза. Была одета в зеленую спортивную кофту, серые спортивные штаны и резиновые сапоги.

Инфорг: Ольга (Пальмира) 89992060242.