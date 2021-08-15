Сообщается, что ДТП произошло перед заправкой «Роснефть», в сторону Санкт-Петербурга.

Сегодня, 15 августа, на Мурманском шоссе из-за массовой аварии образовалась пробка, длинной в 3-5 километров. Сообщается, что ДТП произошло перед заправкой «Роснефть», в сторону Санкт-Петербурга.

Машины стоят на левой стороне полосы и мешают проезду. Участниками аварии стали по меньшей мере 6 автомобилей. Причины и количество жертв на данный момент неизвестно. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб«.