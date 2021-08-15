Массовая авария на Мурманском шоссе привела к образованию пробки — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Сообщается, что ДТП произошло перед заправкой «Роснефть», в сторону Санкт-Петербурга. 

Сегодня, 15 августа, на Мурманском шоссе из-за массовой аварии образовалась пробка, длинной в 3-5 километров. Сообщается, что ДТП произошло перед заправкой «Роснефть», в сторону Санкт-Петербурга.

Массовая авария на Мурманском шоссе привела к образованию пробки — видео Санкт-Петербург, мурманское шоссе, массовая авария, ДТП
Массовая авария на Мурманском шоссе привела к образованию пробки — видео Санкт-Петербург, мурманское шоссе, массовая авария, ДТП

Машины стоят на левой стороне полосы и мешают проезду. Участниками аварии стали по меньшей мере 6 автомобилей. Причины и количество жертв на данный момент неизвестно. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб«.

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15.08.2021 31
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