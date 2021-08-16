17 августа в большинстве районов Ленобласти пройдут кратковременные дожди

Во вторник, 17 августа, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

По сообщениям синоптиков, днем в большинстве районов Ленобласти пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются ливни и грозы. Температура воздуха ночью +9…+14°C, днём +20…+25°C. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с.